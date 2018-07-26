На Ямале Цуканову организуют полёт над тундрой

Стала известна программа визита полпреда президента УрФО Николая Цуканова в Салехард. Он в четверг, 26 июля, вечером прибывает на Ямал.

«Николай Цуканов совершит вертолётный облёт трассы Северного широтного хода (планирующаяся железнодорожная линия, которая должна соединить Надым и Салехард – прим.ред.). Вы знаете, что по замыслу магистраль должна дойти до Сабетты, где планируется запуск уже второй линии производства сжиженного природного газа. Предполагается, что врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов опишет подробности проекта полпреду. Николай Цуканов также осмотрит территорию, где будет возведён мост через Обь (между городами Лабытнанги и Салехард)», – рассказал агентству «Новый День» заместитель полпреда Борис Кириллов.

На Ямале также состоится совещание по социально-экономическому развитию округа с участием полпреда и обсуждение ситуации по безопасности с представителями силовых структур.

В четверг, 26 июля, Николай Цуканов работал в Сургуте, с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. На совещании он сделал особый акцент на программе по переселению людей из ветхого жилого фонда. Полпред сам осмотрел те старые дома, которые ещё остались в Сургуте, и просил губернатора держать на контроле ситуацию по предоставлению югорчанам новых квартир.

Салехард, новый день, служба информации

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