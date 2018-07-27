Цуканов на Ямале посмотрел храм и железную дорогу

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов осмотрел стройплощадку моста через Обь на Ямале с вертолёта. Это одно из запланированных мероприятий полпреда в рамках визита на Ямал, где он работает с 26 июля. Врио губернатора автономии Дмитрий Артюхов показал гостю объекты, которые должны войти в проект Северный широтный ход (железнодорожная магистраль Надым-Салехард). Напомним, мост через Обь тоже должен стать частью СШХ. Фотографии полёта опубликовала пресс-служба главы автономии.

«На стройплощадке моста через Обь (между Салехардом и Лабытнанги) проходят профильные работы. Специалисты отсыпают площадку для изысканий, испытаний оборудования и стыковки свай. Закончить мероприятия по определению несущей способности грунта планируется до конца сентября 2018 года, после чего данные внесут в проект», – рассказали в пресс-службе главы ЯНАО.

Также Николаю Цуканову показали участок дороги Обская-Бованенково (ведомственная магистраль «Газпрома»). Эту железнодорожную линию с помощью средств инвесторов планируют продлить до Сабетты. Вместе с Артюховым и Цукановым на вертолёте летал главный федеральный инспектор Ямала Александр Ямохин.

Полпред пробудет на Ямале два дня. В программе – совещания по развитию региона и заседание с участием силовиков. Полпред также осмотрел храм на набережной в Салехарде, который строят на средства Фонда «Сотрудничество Ямала» и прихожан.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.07.18

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