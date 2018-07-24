Замгубернатора Курганской области внезапно ушел в отставку. По одной из версий – из-за выборов

Сегодня в отставку по собственному желанию ушел заместитель губернатора Курганской области – глава департамента экономического развития региона Сергей Чебыкин. Эту должность чиновник занимал с января 2016 года. При этом, сегодня же на его рабочем месте правоохранительные органы провели оперативно-следственные мероприятия, правда, в чем была их суть, комментариев до сих пор так и не поступило.

Напомним, что Сергей Чебыкин работал вместе с нынешним губернатором Алексеем Кокориным весь его рабочий срок. «Трудолюбивый, честный, преданный – часто замещал Кокорина на совещаниях, когда тому надо было на больничный или в командировку.

С чем связан интерес к нему правоохранительных органов – мы не можем понять», – рассказал «Новому Дню» один из зауральских чиновников. По версии, популярной в областной администрации, давление на Чебыкина может быть связано с грядущими губернаторскими выборами. Кокорин собирался на второй срок и удаление одного из важных помощников может ослабить его позиции.

Курган, Елена Васильева

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