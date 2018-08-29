В Зауралье фальстартовали выборы главы региона

Отдельные игроки на электоральном поле Курганской области, похоже, решили уже сейчас начать выборы главы региона. Называются даже отдельные фамилии потенциальных кандидатов, но, с точки зрения экспертов, говорить о каких-то конкретных политических конфигурациях в Зауралье пока преждевременно – и мы сейчас наблюдаем не старт, а фальстарт кампании.

Напомним, действующий глава Курганской области Алексей Кокорин сменил политического долгожителя Олега Богомолова, возглавлявшего Зауралье с 1996 по 2014 годы. Пятилетний срок полномочий Кокорина заканчивается осенью 2019 года, и тогда он или пролонгирует свое региональное правление или уступит губернаторское кресло своему преемнику. Причем уже сейчас – за год до выборов называются даже некоторые фамилии возможных сменщиков Кокорина. В ряде СМИ, к примеру, называлось имя депутата Госдумы, основателя мясокомбината «Велес» Александра Ильтякова.

Вместе с тем эксперты уверены, что говорить о конкретике в сложившейся ситуации слишком рано. В частности, изменился политический ландшафт с приходом нового полпреда УрФО Николая Цуканова. Как будет действовать Цуканов, от которого во многом зависит политическая оценка работы губернаторов, предсказать порка никто не может.

Кроме того, итоги работы Кокорина еще предстоит подвести. Причем с учетом региональной специфики один срок – это мало в сегодняшней сложной экономической ситуации, особенно для Курганской области. Проблемы в которой копились на протяжении 15 лет еще при прежнем губернаторе Олеге Богомолове. Так что, возможно, о кокоринских итогах можно будет говорить не через год, а лет через шесть.

Политический истеблишмент Зауралья охраняет византийское спокойствие, хотя по действиям отдельных СМИ и «народных экспертов» можно сделать вывод, что артподготовка уже началась. Но многие признают, что вряд ли кто-то сильно хочет занять место губернатора депрессивного региона. Скорее всего, прессинг на губернатора идет с целью выторговывать побольше преференций перед следующими выборами.

«Мониторинг информационного пространства Курганской области показывает, что тема грядущих выборов и поиска потенциальных участников избирательного процесса постепенно проявляется. При этом, реально, другой кандидатуры, кроме действующего губернатора Кокорина, всерьез не обсуждается. Поэтому говорить о степени вовлеченности в выборную кампанию местных политических и бизнес-кругов пока еще преждевременно. Процесс самоидентификации элит в преддверии будущего решения федерального центра только начался», – отмечает глава Уральского отделения ФорГО Анатолий Гагарин.

Называть потенциальных соперников Алексея Кокорина, по мнению аналитиков, сейчас не стоит. Специалисты не обладают на данный момент ни рейтингами популярности кандидатов, ни прочими аналитическими данными, чтобы спрогнозировать ситуацию. Так что сейчас можно только следить за прессой и делать косвенные выводы. Кстати, в той же прессе недавно прозвучала еще одна фамилия возможного претендента на кресло главы Зауралья – это глава «Курганприбора» Сергей Муратов.

Причем это имя назвал член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при департаменте здравоохранения Курганской области Олег Кобяков.

С точки зрения политологов, вряд ли стоит всерьез относиться к подобным экзальтированным высказываниям, тем более что о Сергее Муратове говорят не только вслух, но и во всех Курганских и уральских медиа, расположением которых он последнее время пользуется. Конечно, говорят о нем прежде всего как об успешном руководителе предприятия «Курганприбор», но не как о потенциальном кандидате на должность губернатора Зауралья. И большой вопрос, насколько сейчас самому Сергею Муратову на руку высказывания таких «народных экспертов».

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

Курган, Екатеринбург, Александр Никифоров

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