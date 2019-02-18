Из-за очередной коммунальной аварии в Кургане на месяц перекроют улицу

В Кургане вновь из-за аварии на самотечном коллекторе перекроют улицу Куйбышева. Уже традиционно непроезжим станет участок от улицы Савельева до улицы Б. Петрова. Движение будет ограничено с 9 утра 19 февраля, работы продлятся до 21 часа 20 марта.

Специалисты уточняют, что для проведения работ на коллекторе отключения водоснабжения не потребуется, для нормального функционирования канализации установят перекачивающие насосы.

Отметим, что из-за изношенности коллектора здесь постоянно происходят порывы. Это становится причиной выхода сточных вод на поверхность в районе спорткомплеса В.Ф. Горбенко на ул. Сибирской.

«Запланированный ремонт позволит на время нормализовать ситуацию», – отмечает главный инженер АО «Водный Союз» Владимир Шаляпин. При этом указанный коллектор имеет 100-процентную изношенность, и в настоящее время необходима полная его перекладка. Однако в бюджете «Водного союза», который эксплуатирует городские коммуникации, денег на это нет, сообщают в пресс-службе компании.

Напомним, в конце минувшей недели из-за аварии на водопроводе на улице Гоголя была закрыта для движения транспорта дорога в самом центре Кургана. Специалисты обещали восстановить движение к вечеру понедельника, однако справиться с работами удалось быстрее. Сегодня утром ул. Гоголя была открыта для движения.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 18.02.19

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