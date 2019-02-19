Шумков и Собянин подпишут соглашение о сотрудничестве

Курганская область весной подпишет соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с правительством Москвы. Проект документа был утвержден накануне. Это стало итогом переговоров, которые провели в декабре прошлого года глава Зауралья Вадим Шумков и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я бы хотел, чтобы мы получили максимальное количество преференций и для региона в целом, и для бизнеса Курганской области от этого соглашения», – отметил Вадим Шумков.

В пресс-службе регионального кабмина пояснили, что соглашение нацелено на увеличение товарообмена между регионами и расширение деловых контактов между предпринимательскими сообществами. Ожидается, что в марте Курганскую область посетит московская делегация, а уже в апреле документ будет подписан.

Курган, Марина Марамыгина

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