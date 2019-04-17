Вадим Шумков и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве

Москва и Курганская область заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом 17 апреля поставили мэр столицы Сергей Собянин и глава Зауралья Вадим Шумков.

Договоренности субъектов предусматривают расширение деловых контактов между предпринимательскими сообществами, увеличение товарообмена и более тесное межрегиональное взаимодействие в разных сферах – начиная со строительства и ЖКХ, заканчивая IT, культурой и спортом.

Стороны будут создавать условия для расширения взаимных поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

«Соглашение Курганской области с правительством Москвы очень значимо для нашего региона, мы предполагаем значительную активизацию торгово-экономических и других отношений. Москва является очень сильным регионом, потому для Кургана выстраивать активную политику в сфере экономики и других направлений с данным регионом очень важно. Полагаю, что результаты будут уже в ближайшее время», – цитируют слова Вадима Шумкова в пресс-службе правительства Зауралья.

Добавим, что Москва является одним из важных экономических партнеров региона. На долю столицы приходится более 20 процентов межрегионального оборота Курганской области. Взаимный товарооборот между двумя регионами составляет около пяти миллиардов рублей в год.

Курганская область ввозит в столицу автобусы, лекарства, медицинские изделия, мебель. А Москва поставляет в Зауралье легковые автомобили, бытовую технику, лифты, ювелирные изделия, моющие средства, продовольственные товары и многое другое.

Курган, Ольга Злотникова

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