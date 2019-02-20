Власти Курганской области уронят цены на лекарства

Крупнейшая аптечная сеть Зауралья, единственным учредителем которой является Курганская область, намерена добиться снижения цен на лекарственные препараты. В «Курганфармации», которую в последнее время сотрясали скандалы, новый руководитель. Так же, как и глава региона, он прибыл из Тюменской области.

Загадочная тенденция

Гендиректоры АО «Курганфармация» год из года попадали под влияние правоохранительных органов. Так, в 2014 году экс-руководитель акционерного общества отправился за решетку в связи с присвоением 17 млн рублей, а в 2017 году должности лишился другой руководитель предприятия – Роман Пустозеров. Он также заинтересовал ОБЭП. После на должность гендиректора «Курганфармации» была назначена Евгения Кобызева. И к ней возникало много претензий, в том числе от населения. Например, в апреле 2018 года она была оштрафована за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В ноябре 2018 года состоянием дел на предприятии заинтересовался врио губернатора региона Вадим Шумков. Тогда же был назначен новый гендиректор акционерного общества. Начались внутренние проверки, был запущен процесс аудита.

О предварительных итогах, вскрывших серьезные нарушения в действиях прошлой команды предприятия, «Новому Дню» рассказал сегодня гендиректор «Курганфармации» Роман Багиров.

Неэффективные менеджеры

– Роман Назимович, в чем причины кризиса, который возник на предприятии?

– В процессе проведенного аудита удалось установить, что здесь полностью отсутствовал системный подход к ведению финансово-хозяйственной деятельности и учетной политике, выявлены многочисленные нарушения при отражении хозяйственных операций, что в итоге негативно влияло на финансовую отчетность. В ходе анализа расходов и доходов предприятия было обнаружено завышение чистой прибыли за предыдущие периоды.

– Как обстоят дела с долгами?

– В основном, беспокоят долги, которые возникли перед предприятием со стороны контрагентов. Сегодня общая сумма задолженности перед «Курганфармацией» составляет более 200 млн рублей. Долги различного рода: закупленные и неоплаченные лекарства, это и предоплата за лекарственные препараты, и другие.

– По какой причине они возникли?

– В то время предприятие не справилось со своими обязательствами.

– Как вы планируете возвращать деньги в регион?

­– Главной задачей, которую передо мной поставили учредитель, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков является наведение порядка на предприятии, его развитие на пользу населения региона. Ранее, зная о ситуации с задолженностью, руководство акционерного общества не организовало должную работу с контрагентами по возврату средств.

Мы непосредственно начали ее. Например, в конце 2018 года подали иск в Арбитражный суд Ставропольского края о взыскании задолженности на сумму почти 10 млн рублей. Суд у ставропольской компании «ФармОптТорг» мы уже выиграли.

И это не единственный прецедент, работа по взысканию задолженности ведется системно. Конечно, кто-то возвращает долги сам, но с кем-то приходится вести судебные споры.

– Кто отвечает за возврат ранее накопленных долгов?

– Хоть договоры были подписаны предыдущим руководством, система, к сожалению, выставлена таким образом, что отвечает в конечном итоге руководитель предприятия. Сегодня это я. Поэтому, соответственно, предпринимаю все действия, чтобы эти долги взыскать.

– Планируете ли провести обновление команды предприятия?

– Конечно мы проводим обновление, привлекаем новых людей, но это в большей степени местные кадры. Мы стараемся выстроить максимально эффективную работу с теми, кто уже работает на предприятии.

Курс на снижение цен

– В свои годы АО «Курганфармация» являлась крупнейшей сетью аптек в регионе. Удержала ли она свои позиции?

– Да. «Курганфармация» – это 125 точек розничной продажи лекарственных препаратов. Это самая крупная аптечная сеть Курганской области. К сожалению, на сегодняшний день она представлена только лишь в Зауралье, но мы планируем развиваться дальше, и за пределами области. Также в «Куранфармации» есть оптика, которая изготавливает и продает очки. Это направление мы тоже планируем развивать, пока же работает только две точки продаж.

Отдельное направление – продажа лекарственных препаратов и изделий медназначения. И тут рынок сбыта ограничивается Курганской областью, местными лечебными учреждениями. Но мы намерены выйти в соседние регионы

– Это поручение руководства области?

– Да. Основное поручение правительства области – развить рынок лекарственных препаратов, сделать цену на медикаменты доступной для жителей Курганской области. Поэтому все действия, и аудит в том числе, направлены на то, чтобы выявить все точки неэффективной работы, устранить их. И тем самым снизить затраты, которые позволят уменьшить наценку на лекарства. Ищем новых поставщиков, то есть выходим напрямую на производителей, что тоже снижает цену на препараты.

– Вы работаете с местными производителями лекарств?

– Да, работаем. С ними у нас на сегодняшний день уже заключены прямые договоры.

Знакомьтесь, Багиров

– Роман Назимович, вы, как и Вадим Шумков, приехали в Курганскую область из Тюмени. Ранее вам доводилось с ним работать?

– Нет, так тесно мы не пересекались, правительство Тюменской области – это огромная структура. На место гендиректора «Курганфармации» меня пригласили по результатам открытого конкурса. Я подавал резюме, его рассмотрели, кандидатуру одобрили.

– Менеджментом медицинских организаций вы занимались ранее?

– Конечно. Именно организаторский путь я прошел от рядового врача до главного врача. Я возглавлял университетскую профильную клинику при Тюменском медицинском университете. Также я работал в должности первого заместителя крупной областной больницы Тюменской области, главным специалистом в Департаменте здравоохранения. То есть работа мне знакома и понятна.

– Какую политику предприятие планирует выстраивать по отношению к обычному покупателю?

– Самый главный посыл жителям области: хотелось бы, чтобы люди понимали, что все разом исправить будет невозможно, но, в то же самое время, любые конструктивные предложения об улучшении работы нашей компании мы с радостью выслушаем. Мы полностью открыты и сделаем все, чтобы исполнить распоряжение властей региона, сделать лекарства доступными для населения.

Для справки:

АО «Курганфармация» – крупнейшая фармацевтическая сеть Курганской области, созданная в 1943 году. Партнерами являются национальные дистрибьюторы и ведущие отечественные фармацевтические заводы-производители. Предприятие участвует в федеральных и региональных программах льготного лекарственного обеспечения, поставляет препараты в медицинские организации области.

Курган, Марина Марамыгина

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