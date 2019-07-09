Курганское правительство продает «дочек». В их числе скандальная компания

Во вторник, 9 июля, депутаты думы Зауралья внесли изменения в план приватизации государственного имущества. В список объектов, которые будут выставлены на продажу уже в 2019 году, дополнительно попали шесть акционерных обществ. Среди них – «Курганфармация».

Как сообщила депутатам директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Лариса Галченко, скорректированный список приватизируемых объектов увеличит поступления в бюджет Зауралья почти на 1,4 млрд рублей. И вместо прогнозируемого дохода в 737 млн рублей (из них – 347 млн рублей от продажи акционерных обществ), область получит более 2 миллиардов.

В ранее утвержденной программе приватизации именно на 2019 год значились три акционерных общества: региональный оператор системы ГЛОНАСС (ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Курганской области»), в котором правительство планирует продать 49 % от капитала. АО «Газпром Газораспределение Курган» (доля продажи 25, 008%) и АО «Центр технического контроля качества дорожных работ» (доля продажи 100%).

Сейчас речь идет о продаже акций в АО «Курорты Зауралья» (капитал 27 млн рублей), АО «Курганфармация» (капитал 32,9 млн рублей), АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог» (капитал 93,9 млн рублей), АО «Щучанское ДРСУ» (капитал 52,6 млн рублей), АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (капитал 260,1 млн рублей) и АО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой» (капитал 83,6 млн рублей). Ожидаемый срок приватизации обществ – 3 и 4 кварталы 2019 года. Приватизируемый пакет у всех одинаковый – 49 процентов.

Больше всего вопросов депутаты задали в связи с продажей 49 процентов уставного капитала аптечной сети «Курганфармация», которая по-прежнему останется подконтрольна курганскому правительству (у области сохранится 51% акций предприятия). Народные избранники высказали опасение, что региональным властям после продажи доли в социально-значимом предприятии будет проблематично контролировать цены на лекарства.

На сегодняшнем заседании облдумы присутствовали 25 депутатов, планы правительства по приватизации поддержали 19 человек.

Как сообщал «Новый День», у АО «Курганфармация» «скандальная репутация» и его директоры постоянно попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Так, в 2014 году экс-руководитель акционерного общества отправился за решетку в связи с присвоением 17 млн рублей, а в 2017 году должности лишился другой руководитель предприятия – Роман Пустозеров. Он также заинтересовал силовиков. После на должность гендиректора «Курганфармации» была назначена Евгения Кобызева. И к ней возникало много претензий, в том числе от населения. Например, в апреле 2018 года она была оштрафована за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В ноябре 2018 года состоянием дел на предприятии заинтересовался врио губернатора региона Вадим Шумков. Тогда же был назначен новый гендиректор акционерного общества. Начались внутренние проверки, был запущен процесс аудита.

Новый гендиректор предприятия Роман Багиров сообщил, что «здесь полностью отсутствовал системный подход к ведению финансово-хозяйственной деятельности и учетной политике». К примеру, контрагенты «Курганфармации» должны аптечной сети более 200 млн рублей.

Курган, служба информации

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