В Курган едет оптинский старец Илий, сделавший храмам Зауралья ценный подарок

Курганскую область посетит духовник Свято-Введенской Оптиной Пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин), по чьему благословлению в храмы Зауралья ранее были переданы частицы Святых мощей. Отец Илий посетит Курган по приглашению врио губернатора Вадима Шумкова. Здесь 86-летний старец совершит богослужения и пообщается с духовенством и паствой.

«Посещение старцем области, его молитва и беседа станут желанным и радостным событием в духовной жизни региона», – говорится в сообщении Епархии. Ожидается, что схиархимандрит Илий посетит Курган на второй неделе Великого поста – с 18 по 21 марта этого года.

Напомним четыре храма Курганской области стали хранителями мощей равноапостольной Марии Магдалины, великомучениц Варвары, Екатерины, мученика Вонифатия, мучениц Елены и Валентины, святителей Кирилла Александрийского, Исаии Ростовского, Луки Крымского, преподобных Феодосия Тотемского, Елены Флоровской, благоверного князя Константина Ярославского.

Ковчеги со святыми мощами Угодников Божиих глава Зауралья Вадим Шумков получил от схиархимандрита Илия. В начале февраля врио губернатора передал святыни Свято-Успенскому Далматовскому мужскому монастырю, Богоявленскому храму в Петухово, Крестовоздвиженскому храму села Звериноголовское и храму во имя Сошествия Святого Духа на апостолов в селе Шастово Варгашинского района (малая родина Вадима Шумкова).

Курган, Марина Марамыгина

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