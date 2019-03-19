В Курган приехал оптинский старец Илий

В Курганскую область по приглашению врио губернатора региона Вадима Шумкова прибыл духовник патриарха Кирилла – схиархимандрит Илий. Вчера он отслужил Великое повечерие и Утреню в Александро-Невском кафедральном соборе и пообщался с главой Зауралья.

В общей сложности в Курганской области схиархимандрит проведет три дня. О встрече со старцем Илием Вадим Шумков написал в своем профиле в Инстаграм, однако какие-либо подробности беседы с схиархимандритом пока не оглашаются.

Как сообщают в Курганской Епархии, схиархимандрит Илий (Ноздрин) передал в дар жителям Зауралья православную литературу. Книги пополнили фонды приходских библиотек, а также были вручены прихожанам и сотрудникам храмов. Известно, что сегодня в программе визита духовника патриарха – служба в Александро-Невском соборе (Великопостные часы, изобразительны, вечерня, Великое повечерие, Утреня).

20 марта прихожане смогут побывать на Великопостных часах, Литургии Преждеосвященных Даров со старцем Илием в Богоявленском соборе Кургана. Начало службы в 08:00.

Напомним, в начале февраля Вадим Шумков передал ковчеги со святыми мощами Угодников Божиих, полученных от схиархимандрита Илия, в четыре храма Курганской области. Тогда же стало известно о планируемом визите оптинского старца в регион.

Курган, Марина Марамыгина

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