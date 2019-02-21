В Курганской области молодой отец жестоко избил двухмесячного сына

В Курганской области в больницу обратилась молодая пара с жалобами на плохое самочувствие двухмесячного ребенка. Причина болезни малыша стала скоро ясна: на его теле врачи обнаружили многочисленные синяки и ссадины, а также скрытые повреждения. Информация была незамедлительно доведена до правоохранительных органов.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего». Обвинение предъявлено 20-летнему отцу малыша.

Установлено, что вечером 14 февраля мужчина, находясь дома в нетрезвом состоянии, не смог успокоить своего ребенка. Дав волю эмоциям, он начал избивать младенца, причем делал это с такой жестокостью, что уже на следующий день ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован в Макушинскую центральную районную больницу. В настоящее время он переведен в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

Отец-истязатель заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних.

Курган, Марина Марамыгина

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