Суд вынес приговор курганцу, жестоко избившему младенца

Областной суд Курганской области на четыре года отправил в колонию общего режима молодого отца из Макушина. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает СУ СК РФ по Курганской области. 21-летнего мужчину судили за жестокое избиение двухмесячного сына.

Как сообщал «Новый День», преступление было совершено в феврале 2019 года. Пьяный отец пытался угомонить плачущего младенца.

«Мужчина нанес своему 2-месячному сыну несколько ударов по голове, а затем, взяв ребенка на руки, с силой бросил его на кровать. При этом мальчик ударился головой о дужку кровати», – сообщал фабулу дела следком.

Курган, Макушино, служба информации

Курган, Макушино. Другие новости 08.08.19

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