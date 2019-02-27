Курганские маршруты обслуживают десятки неисправных автобусов

В Кургане подвели итоги профилактического мероприятия «Маршрутка», направленного на выявление и пресечение нарушений ПДД и обеспечение безопасной перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Результаты рейдов неутешительные. По информации отделения пропаганды городского ГИБДД, в общей сложности за неделю было осмотрено 608 автобусов. За различные нарушения было составлено 149 административных материалов на водителей. В 20 случаях было выявлено неудовлетворительное техническое состояние автобусов, в 14 – недочеты были установлены по итогам проведенных скрытых проверок.

Кроме того, восемь должностных лиц пассажирских предприятий по результатам проведенных рейдов были привлечены к административной ответственности за выпуск на линию автобусов с неисправностями. Напомним, что ранее в Курганской области ужесточили требования к пассажирским перевозкам. Цель – повышение безопасности жителей области.

Курган, Марина Марамыгина

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