В Кургане коммунальщики перекрывают дорогу, ссылаясь на «кампанию Шумкова»

В Кургане специалисты АО «Водный Союз» проведут ремонт водопровода на улице Сибирской. Из-за этого в городе в четвертый раз за месяц будет перекрыто движение. Коммунальщики уточняют: это делается в рамках «дорожной кампании В.Шумкова». Как поясняют в пресс-службе предприятия, «Водный Союз», который эксплуатирует городские коммуникации, «одним из первых включился в реализацию программы по ремонту улично-дорожной сети, анонсированной в конце февраля врио губернатора Вадимом Шумковым».

Известно, что коммунальщики экстренно приступают к ремонту водопровода диаметром 200 мм на улице Сибирской (расположен на участке от улицы Орлова до Б.-Петрова). Дело в том, что этот отрезок дороги включен в план кампании по ремонту дорог на 2019 год. И распространенная в Кургане практика сначала чинить дороги, а после вскрывать полотно, чтобы отремонтировать трубы, вероятно, при новом руководстве области больше не сработает.

«Мы всецело поддерживаем тему ремонта дорог и включаемся в нее по мере наших сил. Для этого пришлось экстренно изыскивать финансовые средства, менять свои планы, – процитировали в пресс-службе «Водного союза» слова руководителя предприятия Владимира Овсянникова. – Мы делаем все, что можем в условиях нехватки рабочих рук, спецтехники и финансирования. Однако, в первую очередь, нас заботит надежность систем водоснабжения и водоотведения в городе. Поэтому все запланированные нами на этот год мероприятия по ремонту сетей должны быть выполнены».

Отметим, что движение для всех видов транспорта будет закрыто на указанном участке на месяц, с 9-00 1 марта и до 21-00 31 марта. Пока восстановление дорожного покрытия будет выполнено в зимнем варианте. О возможном отключении холодного водоснабжения обещают сообщить дополнительно. Напомним, ранее в Кургане произошло два кратковременных перекрытия движения на улицах города, до 20 марта остается закрытой для движения улица Куйбышева. Во всех случаях причиной стали коммунальные аварии.

Курган, Марина Марамыгина

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