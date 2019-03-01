В Кургане опровергли факт аварии на «Далуре». «Антиуранщики» на связь не выходят

На этой неделе в Зауралье распространилась информация о том, что на предприятии «Далур», занимающемся добычей урана в селе Уксянская Далматовского района, произошла авария. Сообщение об этом появилось 26 февраля в группе «Курган. Антиуран» в социальной сети ВКонтакте.

«Уровень радиации зашкаливает, из поврежденных труб на поверхность поступает раствор урана, жители в панике» – говорилось в послании, которое моментально распространили пользователи соцсетей. По сообщению, опубликованном антиуранщиками, в конце декабря местные жители заметили, что на территории комбината лежат деформированные трубы «с наличием остатков желтого цвета».

По ним якобы протекал «урановый раствор», попавший на землю и в окружающую среду. Говорилось и о том, что все отходы, получаемые во время буровых работ, просто сливаются на обочину дороги недалеко от села Уксянское. А уровень радиационного гамма-излучения в месте слива якобы превысил уровень естественного фона и составил 23 мкрн/час.

Сообщение быстро распространили и в СМИ. Информацией заинтересовались надзорные ведомства. «Новый День» обратился за комментарием в прокуратуру Курганской области. Как рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Мельникова, по данному факту была инициирована проверка.

В частности, поручение разобраться в обстоятельствах дела, было дано профильным ведомствам, в числе которых Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Управление реабилитации территорий и защиты населения и другие.

По словам пресс-секретаря зауральского Роспотребнадзора Светланы Хомко, накануне в Уксянское выезжала комиссия, в которую вошли представители указанных организаций. Информация об аварии не подтвердилась, равно как и сведения о «зашкаливающем радиационном фоне».

В Управлении реабилитации территорий и защиты населений также опровергли слухи, распущенные антиуранщиками. Тем временем, в распоряжении агентства оказался документ, который объясняет причину складирования труб, вызвавших такой ажиотаж, на территории предприятия.

Как выяснилось, по заказу «Далура» компания «Русбурмаш» выполняла работы по комплексному обустройству и подготовке к техэксплуатации блоков на залежах Далматовского месторождения и столкнулась с непредвиденными сложностями.

«При проведении пуско-наладочных работ на магистральных трубопроводах Средне-Уксянской залежи Далматовского месторождения 10 декабря 2018 года, были выявлены несоответствия характеристик параметров труб ПНД-315 требованиям ГОСТ 185999-2001, – говорится в сообщении «Далура» на имя главы управлении реабилитации территорий. – В результате чего, во избежание потенциальных угроз возникновения аварий, в период с 21 по 27 декабря 2018 года все трубы на данном участке заменены на новые, соответствующие требованиям. Выбракованные трубы были складированы на территории полигона, до их замены поставщиком. Проливов технологических растворов не произошло. Радиационный фон в норме».

«Новый День» попытался получить комментарии у активистов движения «Курган. Антиуран». Однако ответа на запрос, посланный в 7:00 1 марта, к этому часу не получили

Курган, Марина Марамыгина

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