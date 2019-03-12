Жители Зауралья выступили в поддержку добычи урана в регионе

Более ста жителей села Уксянское выступили с открытым обращением к власти и СМИ региона в поддержку уранодобычи в Курганской области. Участники народного сельского схода возмущены информацией о якобы произошедшем на АО «Далур» ЧП, которая распространялась в сорцсетях в конце февраля.

«И нас, и предприятие оболгали с подачи самозваных «экологов» и «общественников», входящих в такое же самозваное движение «Курган-антиуран», – заявляют жители. – Каждый второй житель Уксянского имеет непосредственное отношение к уранодобывающему предприятию. Поэтому в случае аварии мы первые узнали бы о ней».

Авторы обращения подчеркивают, что больше всего их возмутили слова антиуранщиков о том, что «селяне паникуют». «Мы полностью поддерживаем деятельность АО «Далур» и госкорпорации «Росатом». Мы рады, что участвуем в укреплении ядерной и энергетической независимости нашей Родины. Уранодобыча – это рабочие места, налоги в бюджет и постоянное улучшение качества жизни. Природный уран – не обогащенный. А «Далур» – экологически чистое предприятие. У нас в Уксянском об этом знает каждый. И каждый работник заботится о сохранении окружающей природной среды. Мы призываем не верить лжи, игнорировать сообщения псевдоэкологов и поддерживать деятельность «Далур»», – говорится в письме.

В пресс-службе АО «Атомредметзолото» подтвердили получение письма от жителей и выражают благодарность за поддержку. Напомним, предприятие «Далур», занимающееся добычей природного урана в Далматовском районе Зауралья, входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом». Ранее в СМИ появилась информация об аварии, якобы произошедшей в Уксянском. Авторами новости стали члены движения «Курган-антиуран». На запрос «Нового Дня» о ситуации на «Далуре», посланный администратору группы антиуранщиков 1 марта, ответ до сих пор не пришел.

Курган, Марина Марамыгина

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