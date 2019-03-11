Депутаты Кургана рассказали, как будут выбирать нового главу города

Депутаты курганской гордумы в ходе внеочередного заседания утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

Документ представил зампредседателя думы Вячеслав Тяжельников. Как пояснил народный избранник, подготовку и проведение конкурса будет осуществлять комиссия, состоящая из восьми человек. Кто именно войдет в нее, решат депутаты.

Известно, что четверо должны быть представлены губернатором Курганской области, еще четверо – гордумой.

Сам конкурс будет проходить в два этапа. Первый – заочный, во время которого конкурсная комиссия изучит представленные кандидатами документы. А во время очного этапа желающим стать главой Кургана предстоит пройти собеседование и представить программы первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города.

В итоге в городскую думу должны быть представлены по меньшей мере две кандидатуры, из которых депутаты и выберут главу Кургана, сообщают в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 4 марта председатель гордумы Сергей Руденко досрочно сложил себя полномочия по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы города назначен заместитель председателя Курганской городской думы Игорь Прозоров.

Курган, Марина Марамыгина

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