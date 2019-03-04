Глава Кургана Сергей Руденко досрочно сложил с себя полномочия

Глава Кургана, председатель гордумы Сергей Руденко досрочно сложил себя полномочия. Его отставка была принята депутатами на внеочередном заседании думы 4 марта.

«Временно исполняющим полномочия Главы города Кургана до вступления в должность вновь избранного главы Кургана назначен заместитель председателя Курганской городской думы Игорь Прозоров», – сообщили в мэрии города.

Сергей Руденко не только покинет пост спикера, но и откажется от партийных должностей в отделении партии «Единая Россия». По официальной версии причиной такого решения стало состояние здоровья.

Однако, источники «Нового Дня» сообщают, что отставка стала продолжением кадровой ротации среди чиновников и муниципальных служащих, чья работа была признана неэффективной. Получить комментарий самого Сергея Руденко не удалось, он не отвечает на звонки.

Напомним, Руденко был избран главой Кургана 24 сентября 2014 года. До этого в разное время он работал начальником управления по соцполитике правительства Курганской области, первым заместителем руководителя администрации Кургана, директором департамента развития городского хозяйства.

Курган, служба информации

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