Названы имена претендентов на пост единого главы Кургана

В Кургане завершился прием документов от кандидатов на пост единого главы Кургана. Как рассказал «Новому Дню» источник в горадминистрации, на это место претендуют пять человек.

В комиссию подали документы отставной пенсионер МВД Владимир Теняков, депутат областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин, экс-директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев, предприниматель, директор ООО «ЭкоТехнопарк» Сергей Завьялов и Андрей Потапов, который сегодня является руководителем администрации города.

По мнению депутатов гордумы, именно Потапов имеет наибольшие шансы на успех. Однако первое решение остается за комиссией. Ее председателем, напомним, является вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. После того, как 4 апреля комиссия отберет не менее двух кандидатур на пост главы города, депутатам курганской думы предстоит сделать окончательный выбор. Тайное голосование депутатов назначено на 5 апреля. Глава города избирается на пять лет.

Напомним, бывший глава города Сергей Руденко подал в отставку 4 марта. В прошлом году в Устав Кургана внесены изменения, согласно которым городом будет руководить единый глава, выполняющий также функции сити-менеджера.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 25.03.19

В Кургане начал рушиться мост ЖБИ. / В ХМАО и ЯНАО через Курган везли нелегальные продукты. / Глава Зауралья Вадим Шумков провел выходные на свалке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»