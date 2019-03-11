В Кургане стартует конкурс по выбору единого главы города

Во вторник, 12 марта, в Кургане объявят конкурс по выбору единого главы города. Соответствующий вопрос внесен в повестку внеочередного заседания гордумы. Претенденты на должность смогут подать документы на конкурс до 25 марта.

«Вместо главы города и сити-менеджера, которые ранее управляли Курганом, останется только глава города. Это человек, который не входит в число действующих депутатов и может являться представителем любой сферы, выбирается по конкурсу. Он будет осуществлять функции исполнительной власти», – пояснили в гордуме.

В прошлом году в действующее областное законодательство были внесены изменения, согласно которым двуглавая система управления городом (глава администрации и глава города – спикер думы) меняется на одноглавую (глава города – руководитель администрации).

По мнению политолога Алексея Чучмарева, это решение не только исключит наложение идентичных функций на разных людей, но и поможет оптимизировать систему.

«В Кургане вообще заметна тенденция к раздуванию штатов, что несет дополнительную финансовую нагрузку на бюджет. В ситуации, когда городом руководят и глава, и сити-менеджер, возникают и сложности с контролем. Принятое решение будет способствовать наведению порядка в городе, – сказал эксперт, однако он отметил и минусы системы. – То, что выбираться глава города будет не открытым голосованием, а по итогам конкурса, может вызывать негативную реакцию населения. Кандидаты выдвигаются по рекомендации области и городских депутатов, а это создает ощущение «своих» людей во власти. Хотя такая система принята во многих других городах».

Напомним, 4 марта глава Кургана Сергей Руденко досрочно сложил с себя полномочия. Вскоре депутаты курганской думы утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Добавим, что помимо вопроса о старте конкурса в ходе заседания будет рассмотрен не менее важный вопрос – определение границ новых избирательных округов. Ранее «Новый День» сообщал, что избирательных округов в Кургане сократится практически вдвое – с 25 до 13

Курган, Марина Марамыгина

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