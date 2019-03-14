Шумков выбрал членов комиссии, которые утвердят единого главу Кургана

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Кургана.

По информации пресс-службы областного правительства, ими стали вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, начальник управления внутренней политики аппарата губернатора Владимир Саблин, начальник отдела ведения реестров муниципальных нормативных актов правового управления аппарата губернатора Ольга Бабунова, а также директор Курганского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Валерий Яхонтов.

Еще четыре члена комиссии должны быть представлены курганской городской думой. Комментарий о том, кто войдет в состав, оперативно получить в горадминистрации не удалось – телефоны пресс-службы не отвечают.

Напомним, бывший глава города Сергей Руденко подал в отставку 4 марта. В прошлом году в Устав Кургана внесены изменения, согласно которым городом будет руководить единый глава, выполняющий также функции сити-менеджера. Его изберут в ходе конкурса, который уже объявлен.

Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 4 апреля, а 5 апреля депутаты городской думы путем тайного голосования решат, кто будет главой Кургана в ближайшие пять лет. До этого времени исполняет обязанности главы города депутат гордумы Игорь Прозоров.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 14.03.19

Жители Челябинска закупались в Кургане цветами и продуктами за фальшивые деньги. / В Кургане экс-сотрудник мэрии продавал личные данные жителей коллекторам и банкам. / В Курганской области снизят налоги для бизнеса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»