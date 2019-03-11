Банкир стал первым претендентом на мандат депутата гордумы Кургана

На участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения в депутаты курганской городской думы заявился первый кандидат. В оргкомитет праймериз «Единой России» поступили документы от председателя правления ПАО «Банк «Курган» Алексея Лушникова.

«Он намерен участвовать в предварительном голосовании на территории города, где расположены 1, 2, 3 микрорайоны Заозерного», – рассказали «Новому Дню» в партии. Документы от банкира приняты, с этого момента для кандидата начался агитационный период.

Напомним, прием заявлений от участников предварительного голосования продлится до 30 апреля. Итоговые списки кандидатов утвердят не позднее 5 мая. С момента выдвижения кандидатов и по 25 мая пройдет агитационный период. Единый день предварительного голосования – это воскресенье, 26 мая.

Курган, Марина Марамыгина

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