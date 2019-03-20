В Кургане зарегитсрированы еще двое желающих получить мандат с помощью ЕР

В Кургане зарегистрированы два новых участника предварительного голосования «Единой России» для последующего выдвижения на выборах в гордуму. В партии ожидают увеличения заявлений от кандидатов, так как в Кургане, наконец, утверждена новая территориальная схема избирательных округов.

Как рассказал «Новому Дню» заместитель секретаря курганского отделения «ЕР» Родион Вяткин, документы на праймериз принесли шесть человек, трое из них зарегистрированы. Речь идет о предпринимателе Сергее Федорове (претендует на место в гордуме в округе номер девять) и воспитателе детсада Ольге Бондарчук (округ шесть).

Ранее сообщалось, что первым зарегистрированным участником праймериз стал председатель правления «Банк Курган» Лушников Алексей. У него может появиться конкурент: курганец Дмитрий Раиник планирует принять участие в предварительном голосовании в округе номер десять. Он подал документы в оргкомитет.

«Следующее заседание оргкомитета праймериз состоится в пятницу, 22 марта. Тогда же будет принято решение о регистрации новых кандидатов», – сообщил Вяткин.

Напомним, прием заявлений от участников предварительного голосования продлится до 30 апреля. Итоговые списки кандидатов утвердят не позднее 5 мая. Единый день предварительного голосования – 26 мая.

Курган, Марина Марамыгина

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