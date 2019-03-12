В Кургане утвердят новые избирательные округа (СХЕМА)

В Кургане останется 13 вместо 25 избирательных округов. Новую схему нарезки округов должны утвердить в ходе внеочередного заседания гордумы 12 марта. В распоряжении «Нового Дня» оказался предложенный вариант нового территориального деления, который, как говорят источники агентства в горадминистрации, уже приложен к проекту решения думы.

Избирательные округа в Кургане по размерам увеличатся практически вдвое. Уже в сентябре 2019 года на каждом из них в среднем проголосовать смогут 20234 избирателя (средняя норма представительства в одномандатном избирательном округе). Общее же число избирателей, зарегистрированных на территории города, по состоянию на 1 января 2019 года, составляет 263047 человек.

Самым «густонаселенным», по нашим данным, станет округ № 8 с числом избирателей 20868), самым малонаселенным – избирательный округ №6 (19440 избирателей).

По мнению политолога Сергея Ширяева, изменение количества избирательных округов, депутатов и самой избирательной системы пойдет городу на пользу. «Во-первых, то, что будут избираться и списочники, и одномандатники, дает больше шансов для оппозиции. Можно предположить, что следующий состав будет менее однороден по партийному признаку, – говорит эксперт. – Во-вторых, «двойное» представительство на округе повышает вероятность того, что работа депутатов будет более активной. Даже если кто-то из них (как правило, списочник) проявит себя менее заметно, рискуя в будущем потерять свое место, второму придется выкладываться по максимуму. Иначе и недовольство жителей будет двойным. Если же депутаты смогут наладить командную игру, это будет самой эффективной моделью».

Напомним, осенью состоятся выборы депутатов курганской гордумы седьмого созыва. Они будут проводиться по смешанной избирательной системе: 13 депутатов избираются по пропорциональной системе, столько же – по избирательной с образованием одномандатных округов. В итоге депутатов городского парламента станет 26, по два человека на каждый округ.

Курган, Марина Марамыгина

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