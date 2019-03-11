Десятки домов в центре Кургана остаются без воды

В Кургане из-за произошедшей в выходные аварии без водоснабжения остаются 13 многоквартирных домов на улице Коли Мяготина, магазин «Дом быта» и детский сад № 57. Сниженным остается давление холодного водоснабжения на улицах Р. Зорге и Станционной.

Как сообщил сегодня в ходе аппаратного совещания в администрации города директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Гонцов, ремонтом займется «Водный союз». Одновременно с этим специалисты предприятия устраняют утечку на Гоголя, 98.

Недовольство жителей Кургана постоянными отключениями воды растет. За прошедшую неделю, сообщают в горадминистрации, на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило 183 звонка, что на 56 больше, чем неделей ранее. Увеличение обращений, связанных с «водным вопросом», вызвано аварийными отключениями по улицам Урицкого, К. Мяготина и в третьем микрорайоне Заозерного.

Испытывают проблемы и жители домов, лишенных централизованного водоснабжения. На сегодняшний день 39 водоразборных колонок находятся в нерабочем состоянии, из них 9 сломаны, а 30 заморожены. Приведение колонок в исправное состояние также находится в ведении «Водного союза».

Напомним, ранее и.о. прокурора области Олег Седельников дал поручение провести проверку деятельности АО «Водный союз» из-за систематических отключений воды в домах и социальных объектах Кургана.

Курган, Марина Марамыгина

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