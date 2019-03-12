Бывший замгубернатора Зауралья Сергей Чебыкин останется за решеткой

Приговор, вынесенный бывшему заместителю губернатора Курганской области Сергею Чебыкину, оставлен без изменения. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областного суда. Жалоба на приговор была рассмотрена 12 марта.

«Приговором Курганского городского суда от 15 января 2019 года Сергей Чебыкин признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Сегодня в Курганском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на приговор. Судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда доводы жалобы защитника осужденного о суровости назначенного наказания оставлены без удовлетворения, приговор оставлен без изменения», – сообщили в суде.

Ни положительные характеристики от зауральских чиновников, бизнесменов и депутатов, ни иные доводы на решение коллегии не повлияли, хотя были приобщены к делу. Добиться условного срока для своего подзащитного адвокат Чебыкина не смог. Следующая инстанция, куда может пожаловаться бывший чиновник – Верховный суд РФ.

Напомним, Чебыкин способствовал выдаче крупного кредита финансово несостоятельной компании «Уральский топливный союз» под гарантии правительства. Перед этим заявка организации на поручительство была дважды отклонена Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской области, однако чиновник пролоббировал интересы компании, которая в итоге условия кредитного договора по возврату долга не выполнила.

Курган, Марина Марамыгина

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