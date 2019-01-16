Бывший замгубернатора Курганской области отправлен в колонию

В Кургане вынесен приговор бывшему заместителю губернатора, директору департамента экономического развития Сергею Чебыкину. Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как напоминает прокуратура Курганской области, Чебыкин способствовал выдаче кредита финансово несостоятельной компании «Уральский топливный союз» под гарантии правительства. Перед этим заявка организации на поручительство была дважды отклонена Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской области.

«Зная, что «Уральский топливный союз» не имеет в силу закона права на господдержку, подсудимый подписал заведомо незаконное распоряжение, которым обязал директора Фонда заключить договор поручительства между указанной организацией и ООО «Коммерческий банк «Кетовский» на сумму 16 млн рублей по кредиту в размере 28 млн рублей. Впоследствии «Уральский топливный союз» условия кредитного договора по возврату долга не выполнил», – сообщили в надзорном ведомстве.

Заемщик был признан банкротом. Долг пришлось возвращать Гарантийному фонду малого предпринимательства. По решению Арбитражного суда Курганской области на него была возложена обязанность погасить задолженность в размере 16 млн рублей.

Вместо условного срока, о котором просил прокурор, Сергей Чебыкин получил реальное наказание. Курганский городской суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать государственный должности субъекта РФ сроком на три года.

Курган, служба информации

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