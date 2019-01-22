В уголовном деле курганского экс-губернатора нашлись новые эпизоды

В Курганской области в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Романа Ванюкова выявлены новые эпизоды преступной деятельности, сообщает пресс-служба СКР.

Сотрудники СКР в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере в отношении депутата Щучанской районной думы, предпринимателя Авака Бабяна и экс-заместителя губернатора выявили новые факты.

В частности, были дополнительно выявлены новые эпизоды противоправной деятельности Ванюкова. Так, следователи установили, что в 2018 году бывший высокопоставленный чиновник получил от представителей двух коммерческих организаций взятки в крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1 млн рублей.

В связи с этим в отношении Ванюкова, его посредника и взяткодателей возбуждены два уголовных дела по статьям «получение взятки в крупном размере», «посредничество во взяточничестве в крупном размере», «дача взятки в крупном размере», (п.п.«в» ч.5 ст.290, п.«б» ч.3 ст.291.1 УКп.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).

В ближайшее время в суде будут рассмотрены ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Роману Ванюкову и Аваку Бабаяну.

Как писал «Новый День», в середине января был вынесен приговор бывшему заместителю губернатора Курганской области, директору департамента экономического развития Сергею Чебыкину. Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Курган, Иван Гридин

Курган. Другие новости 22.01.19

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