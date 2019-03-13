В детской больнице Кургана из-за коммунальной аварии отменили операции

В областной детской больнице Красного Креста отменены операции. Из-за порыва на водопроводе медучреждение осталось без холодной воды.

Как сообщили «Новому Дню» в больнице, воды нет в главном – пятиэтажном – корпусе. В связи с этим пришлось отменить ряд плановых операций. Время восстановления водоснабжения в учреждении назвать не могут.

Сроки устранения аварии не могут назвать и в «Водном союзе», который занимается эксплуатацией водопровода и канализации в Кургане.

«В связи с аварией на водопроводе по адресу пр. Конституции, 38 без холодного водоснабжения остались: пр. Конституции, 38 (Областная детская больница имени Кр. Креста), пр. Конституции, 40А (д/сад №106)», – говорится в сообщении предприятия. Также воды нет в расположенном рядом теплопункте.

Отметим, что только во вторник, 12 марта, коммунальщикам удалось ликвидировать последствия аварии на Гоголя, 98, из-за чего без воды оставались десятки жилых домов в центре города. Само коммунальное ЧП произошло в минувшие выходные.

Ранее и.о. прокурора области поручил провести проверку деятельности «Водного союза» из-за систематического отключения воды.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 12.03.19

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