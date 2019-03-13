В Кургане экс-сотрудник мэрии продавал личные данные жителей коллекторам и банкам

В Кургане бывший специалист отдела технической защиты информации горадминистрации Александр Грибанов приговорен к крупному штрафу за торговлю персональными данными жителей.

Как правило, эта информация запрашивалась у него банками или коллекторами, и стоила совсем недорого – от 1,5 до 2 тысяч рублей. Мужчина старался быть максимально осторожным, поэтому лично деньги от «заказчиков» не брал, предоставляя для переводов номера банковских карт своих родственников.

По информации пресс-службы УФСБ России по Курганской области, экс-чиновник разработал собственную базу данных, в которой аккумулировал информацию об адресах места жительства, номерах ИНН, СНИЛС, данных водительских удостоверений, паспортов и даже о наличии задолженности по кредитам и коммунальным платежам. Сами данные он получал из закрытой электронной базы, куда стекаются сведения из УФМС, органов ЗАГС, избирательных комиссий, военкоматов, службы исполнения наказаний и других ведомств.

Осенью 2017 года экс-чиновнику было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, однако он не согласился с решением суда. Сейчас Курганский областной суд признал экс-чиновника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ (Сбор и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Вещественные доказательства – системные блоки, жесткие диски, изъятые у подсудимого, будут уничтожены.

Курган, Марина Марамыгина

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