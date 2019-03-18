В Кургане реку, окружающую ЦПКиО, могут включить в федеральную программу «Экология»

Курганский сенатор Сергей Лисовский попросил министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина не обходить стороной Курганскую область при решении вопроса о включении субъектов страны в федеральную программу «Экология».

В ходе сегодняшней встречи членов Совфеда с главой Минприроды Лисовский рассказал о загнивающей старице реки Битёвка, опоясывающей Центральный парк культуры и отдыха в Кургане, и Шадринских очистных сооружениях, окончание строительства которых отложено из-за нехватки финансирования.

«В национальном проекте «Экология», к сожалению, все программы расписаны по географии, то есть ограничены по конкретным городам. Курганская область [в программу] не попала. У меня вопрос: у нас есть региональный проект о реабилитации старицы реки Битёвка в Кургане. Можно ее включить тоже? В один из подпроектов программы «Экология». Еще хочу напомнить, мы долго уже бьемся, – у нас есть недостроенные очистные сооружения в Шадринске. Они раньше были в одной программе, потом программа закончилась. И в результате они недофинансированы», – внес предложения Сергей Лисовский.

Отметим, что проблема загрязнения Битёвки, которая является своего рода воротами в главный парк Кургана, не решается десятилетиями. Она начала заиливаться в 90-х годах прошлого века, и с каждым годом ситуация ухудшается. Жители близлежащих домов жалуются на смрад в жару, нередко на поверхности «зеленой речки» замечали мертвую рыбу; за счет плотного слоя ила река покрыта слоем мусора.

Еще в 2011 году был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по расчистке старицы Битёвки с ООО «Проектный институт «Зауралводпроект». И проведенные изыскания показали, что старица действительно нуждается в ней. Уже тогда донные отложения реки составляли от 60 см до 3,8 м. Однако в итоге из-за отсутствия финансирования река расчищена не была.

А в 2016-ом, когда врио руководителя администрации Кургана был Андрей Жижин, муниципалитет заявил, что согласно Водному кодексу РФ, старица реки Тобол вокруг ЦПКиО относится к водному объекту федеральной собственности – реке Битёвке. Поэтому, пообещал Жижин, «работы по очистке русла реки будут проведены согласно разработке проекта департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области с включением в федеральную программу».

Но тогда также дело не сдвинулось с мертвой точки. Администрация города тем временем махнула на проблему рукой. В начале февраля 2019 года Курганская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала обязать муниципалитет организовать водоотведение, исключающее сброс загрязненных сточных вод в старицу Битёвки. Во время проверки выяснилось, что мэрия в нарушение экологических и санитарных требований, без очистки сбрасывала туда сточные воды через водоспускное сооружение ливневой канализации, расположенное около центрального входа в ЦПКиО со стороны ул. Гоголя.

Как показал анализ, сточные воды к тому же содержали недопустимое количество загрязняющих веществ.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 18.03.19

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