Курганский прокурор выиграл суд против городской мэрии

Курганский природоохранный прокурор выиграл в суде дело против администрации столицы Зауралья. В исковом заявлении ведомство потребовало спасти озеро – старицу Битёвка.

«Проверкой установлено, что муниципалитетом в нарушение экологических и санитарных требований организован без очистки сброс городских сточных вод в озеро, старицу Битёвка через водоспускное сооружение ливневой канализации, расположенное около центрального входа в центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) со стороны ул. Гоголя», – уточнили в прокуратуре. В водоем, который является достопримечательностью Кургана, сбрасываются воды со значительным превышением загрязняющих веществ.

Прокуратура подала иск с требованием обязать мэрию исправить ситуацию и организовать в данном месте водоотведение сточных вод. Суд с позицией ведомства согласился и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Напомним, проблема загрязнения Битёвки, которая является своего рода воротами в главный парк Кургана, не решается десятилетиями. Она начала заиливаться в 90-х годах прошлого века, и с каждым годом ситуация ухудшается. Жители близлежащих домов жалуются на смрад в жару, нередко на поверхности «зеленой речки» замечали мертвую рыбу. За счет плотного слоя ила река покрыта слоем мусора.

Еще в 2011 году был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по расчистке старицы Битёвки с ООО «Проектный институт «Зауралводпроект». И проведенные изыскания показали, что старица действительно нуждается в ней. Уже тогда донные отложения реки составляли от 60 см до 3,8 м. Однако в итоге из-за отсутствия финансирования река расчищена не была.

А в 2016-ом, когда врио руководителя администрации Кургана был Андрей Жижин, муниципалитет заявил, что согласно Водному кодексу РФ, старица реки Тобол вокруг ЦПКиО относится к водному объекту федеральной собственности – реке Битёвке. Поэтому, пообещал Жижин, «работы по очистке русла реки будут проведены согласно разработке проекта департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области с включением в федеральную программу».

Но и тогда дело не сдвинулось с мертвой точки. Администрация города тем временем махнула на проблему рукой. В начале февраля 2019 года Курганская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала обязать муниципалитет организовать водоотведение, исключающее сброс загрязненных сточных вод в старицу Битёвки.

Курган, служба информации

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