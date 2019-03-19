В Кургане задержали педофила, напавшего на девочек на мосту

Курганские следователи совместно с полицией задержали предполагаемого педофила, который напал на девочек вечером 10 марта 2019 года.

На мосту по улице Бурова-Петрова (через улицу Омская) мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, после чего скрылся с места преступления.

Следователи просили жителей помочь установить личность мужчины, который мельком попал на запись камер видеонаблюдения.

Задержанным оказался 28-летний неработающий житель Кургана задержан. Как выяснилось, ранее он уже был судим за аналогичное преступление. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос о его заключении под стражу, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Курган, Марина Марамыгина

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