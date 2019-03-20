В Кургане из-за аварии на водопроводе перекроют центральную улицу

Весна 2019 года отметилась в Кургане всплеском коммунальных аварий, постоянным отключением воды в домах и социальных учреждениях и перекрытыми из-за ЧП на водопроводе дорогами. На этот раз для движения закроют самый центр города – улицу Ленина.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Водного союза», из-за аварии на улице Ленина, 33, без воды могут остаться дома, расположенные по улице К. Мяготина, 124 «А» и Ленина, 31 – 33. Отключение планируется произвести 21 марта с 10.00 до 21.00. Кроме того, для проведения ремонтно-восстановительных работ с 21 марта по 23 марта включительно будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по ул. Ленина на участке от ул. Пушкина до ул. К. Мяготина.

После завершения работ подачу воды восстановят в полном объеме. А вот дорогу восстановят только в зимнем варианте.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку деятельности «Водного союза», который эксплуатирует коммунальные сети Кургана, из-за систематического отключения воды. По словам старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью, советника юстиции Марии Мельниковой, итоги проверки будут известны после 25 марта. Проводится она с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 19.03.19

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