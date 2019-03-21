Курганские больницы пустили на ветер десятки миллионов рублей

В Курганской области подведены итоги проверок центральных районных больниц, которые поручил организовать врио губернатора региона Вадим Шумков. Ревизия прошла во всех 24 ЦРБ области, в ней участвовали представители финуправления, ТФОМС, счетной палаты и общественных организаций.

В результате вскрыты серьезные нарушения, которые нанесли бюджету области ущерб, исчисляющийся десятками миллионов рублей. Итоги проверки были озвучены накануне в правительстве региона.

В ходе аудита оценивались пять показателей: организация оплаты труда, закупочная деятельность, распоряжение и пользование имуществом, ремонты и использование средств от приносящей доход деятельности.

Выяснилось, что в 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала. В основном, раздуты штаты бухгалтерии и экономистов, на их содержание и оплату труда превышение затрат составило 19 млн рублей.

Еще одно частое нарушение – завышение начальной цены контрактов, а также превышение стоимости закупа над реальной ценой изделий. В отдельных случаях оно достигло 300 процентов.

Неоднократно превышались лимиты по годовому объему закупок, которые можно проводить без конкурса. Суммы контрактов завышены минимум на 10 млн рублей. Еще на 45-50 млн рублей больше положенного было направлено на оплату услуг санавиации

Результаты проверки по своему направлению представили и в департаменте строительства. Среди вопиющих нарушений можно отметить «ненужные» квартиры для молодых врачей (пять закупленных за счет бюджета области квартир годами не заселялись).

Кроме того, больницы оплачивали невыполненные ремонтные работы, установлены факты завышения стоимости стройматериалов, множество нареканий возникло к качеству ремонтов и при строительстве объектов.

В отдельных больницах закупаемое оборудование заменялось более дешевыми образцами. Новая техника, на которую потрачены миллионы рублей из бюджета, в нескольких больницах не использовалась по назначению.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе губернатора региона, это далеко не все нарушения, которые были выявлены в ходе проверок. Ситуация вызвала обоснованно резкую реакцию врио губернатора Зауралья. Он подчеркнул, что в условиях ограниченного бюджета такое положение дел недопустимо.

Растраченные средства могли быть направлены на первоочередные нужды – обеспечение населения дополнительными льготными лекарствами, повышение заработной платы врачей, а также среднего и младшего медперсонала, которые непосредственно оказывают услуги населению.

По итогам принято решение о внесении корректировок в ряд нормативных и правовых документов, которые должны предотвратить подобные злоупотребления в дальнейшем. Кроме того, будет доработана система контроля и мониторинга над закупками в указанной сфере.

Нарушители финансовой дисциплины по распоряжению Вадима Шумкова будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы, имеющие признаки хищения бюджетных средств, поручено направить в правоохранительные органы.

Теперь проверки ждут другие крупные медучреждения Курганской области. «Уверен, что системные решения по исправлению данной ситуации, сокращению объемов потерь и банального воровства, лягут в основу решений по увеличению вознаграждения именно медперсонала – людей, которые непосредственно оказывают услуги населению. Они это заслужили. Начнем уже в этом году», – пообещал в своем Инстаграм врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

Курган, Марина Марамыгина

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