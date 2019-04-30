В Зауралье пустят в дело деньги, найденные после проверок больниц

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков посетил Юргамышскую центральную районную больницу, в которой во время проведенных проверок были выявлены неэффективные расходы.

Главу региона не удовлетворило состояние терапевтического отделения, которое он потребовал привести в порядок в ближайшее время. Также поставлена задача благоустроить территорию рядом с больницей.

Как сообщают в пресс-службе правительства области, по предварительным подсчетам на ремонт терапевтического отделения потребуется около 5 млн рублей. Вадим Шумков поручил решить вопрос директору департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолию Воробьеву и директору департамента здравоохранения Ларисе Кокориной.

При этом часть средств должна быть направлена из экономии, которой удалось достичь за счет выявления неэффективных расходов ЦРБ. «Мы смотрели сметы центральных районных больниц не для того, чтобы кого-то ущемить, а для принятия системных решений, чтобы расходы центральных райбольниц на непродуктивные вещи были меньше. Департамент здравоохранения в каждом учреждении определяет сумму, которая раньше направлялась не туда, куда надо. 50% из нее пойдет на увеличение оплаты труда медицинского персонала, подчеркиваю, только медперсонала. А 50% – на ремонт», – подчеркнул Вадим Шумков, общаясь с сотрудниками больницы.

Курган, Ольга Злотникова

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