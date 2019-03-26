Курганские коммунальщики сообщили об очередном перекрытии дорог

Специалисты «Водного союза» в Кургане приступают к ремонтам на коллекторах в центре города и на бульваре Солнечном. На время проведения работ в очередной раз будут перекрыты дороги.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 9 утра 28 марта и до 21 часа 11 апреля в связи с ремонтом изношенного участка самотечного коллектора диаметром 1000 мм по улице Пролетарской будет закрыт для движения транспорта участок от улицы Гоголя до улицы К.Маркса.

А 27 марта для проведения работ по модернизации канализационного коллектора диаметром 500 мм будет ограничено движение транспорта вдоль домов №1 и №2 на бульваре Солнечном. Восстановить его планируется к 21 часа 11 апреля. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что с 19 февраля закрыта для движения улица Куйбышева на участке от ул. Савельева до Б.-Петрова. В «Водном союзе» заверяют, что движение будет возобновлено уже завтра, 27 марта, на неделю раньше срока.

Как ранее сообщал «Новый День», прокуратура Кургана начала проверку деятельности АО «Водный союз» из-за систематического отключения воды в жилых домах и социальных учреждениях города. Получить информацию о ее ходе в прокуратуре не удалось – телефоны пресс-службы не отвечают. На прошлой неделе корреспонденту РИА «Новый День» пообещали, что предварительные итоги проверки будут известны после 25 марта.

Курган, Марина Марамыгина

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