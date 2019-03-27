Вадим Шумков: Курганский лес сдают за копейки и нелегально вывозят в Казахстан

В Курганской области появится «горячая линия», на которую можно будет заявить о незаконной рубке деревьев или иных нарушениях в сфере лесного хозяйства. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщил глава Зауралья Вадим Шумков, который 27 марта провел рабочую группу по вопросам лесных правоотношений.

По словам врио губернатора, Курганская область – почти «чемпион» России. До недавнего времени порядка 94% всего лесного фонда области было сдано в аренду в частные руки. «В этом не было бы ничего плохого, если бы условия этой аренды отвечали интересам области и ее населения. А так, на фоне такого количества арендаторов, нет ни одного вменяемого инвестиционного проекта по деревообработке, весьма скромные суммы арендных отчислений, значительные объемы незаконных рубок леса и его транзита в Казахстан», – сказал Вадим Шумков.

При этом, добавил глава Зауралья, население практически не имеет возможности законно получить положенную ему древесину для жилищного строительства, а дрова жителям ряда районов приходится покупать в соседней Тюменской области». «Разумеется, это не могло происходить без прямого попустительства отдельных должностных лиц. Будем и здесь поэтапно и последовательно наводить порядок», – пообещал Шумков.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 27.03.19

«Не позволю залезать в карман людей». Шумков устроил разнос управляющим компаниям. / Пьяный курганец устроил две перестрелки в центре города. / Курганские коммунальщики сообщили об очередном перекрытии дорог. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»