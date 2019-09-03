Курганские власти пообещали отбирать лес у арендаторов

В Курганской области 87% леса находится в аренде. Менее 50% арендаторов выполняют договорные условия. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил директор областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов во время совещания по подведению итогов работы лесного хозяйства. Глава ведомства пообещал, что к нарушителям будут применяться жесткие меры – вплоть до расторжения договоров.

По данным г-на Саркисова, во взаимоотношениях облправительства и арендаторов леса не решенными остаются три проблемы. «Не все арендаторы своевременно вносят арендную плату, выполняют обязательства по восстановлению лесного фонда и по обеспечению пожарной безопасности в лесах. Если арендаторы систематически будут нарушать обязательства по договору аренды, лесной кодекс, договоры с ними будут расторгать», – заявил чиновник.

По инфрмации департамента, некоторые арендаторы даже не приступали к высадке саженцев, в целом по региону план выполнен лишь на 40%. Лесовосстановительные работы проведены на 2321 га из 5817 запланированных. Другими словами, план не выполнен даже на 50 процентов.

Что касается лесных пожаров, то 36 процентов таких случаев объясняется действиями населения. В правительстве Курганской области напоминают, что ради борьбы с огнем в этом году уже купили 68 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 37,4 млн рублей. На покупку техники регион получает, в том числе, деньги из федерального бюджета. В результате достигнутых врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым договоренностей на приобретение техники из федерального бюджета дополнительно выделено еще 30 млн рублей.

Напомним, на прошлой неделе глава региона сделал замечание г-ну Саркисову за то, что тот отсуствовал во время заседания правительства. Чиновник посчитал, что встреча со школьниками важнее.

Курган, служба информации

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