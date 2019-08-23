Глава Зауралья Шумков сделал выговор директору департамента Саркисову

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков удивился тому, что глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов пропустил заседание правительства из-за слета школьных лесничеств. Инцидент произошел в пятницу, 23 августа 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

«Я тронут детскими воспоминаниями Андрея Вадимовича, но мы тут вообще-то работой занимаемся», – сказал глава региона, очевидно, полагая, что выбор отсутствующий чиновник сделал неправильный.

Вадим Шумков объяснил: многие важные вопросы, в том числе и в сфере, которую курирует г-н Саркисов, до сих пор не решены. В частности, глава области попросил к 1 октября 2019 года подготовить доклад о том, кто привлечен к ответственности за масштабные лесные пожары, которые полыхали весной 2019 года в области. Вместо г-на Саркисова об этом рассказывал и.о. первого замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Марфицин, который и затронул вопрос палов на сегодняшнем заседании.

«Мы на 746 млн рублей нагорели. И пока ни одного рубля никто не вернул. И никто за это не ответил, в том числе, из тех, кто был пойман за руку. Это недопустимо: безнаказанность порождает … (вероятно, врио губернатора не озвучил слово «вседозволенность» – прим.ред.) и прочие вещи. Тем более, когда мы говорим, что пострадали люди», – сказал г-н Шумков.

Он попросил г-на Марфицина подготовить доклад о том, как прошли проверки аграриев. Власти намерены лишить субсидий тех пользователей, кто был замечен в сельхозпалах. В ответ на это чиновник сообщил, что доклад будет только после завершения пожароопасного периода. Это тоже вызвало непонимание у Вадима Шумкова. «А зачем вы привязываетесь к этому периоду? В этом году вы можете дождаться, но я бы просил вас в дальнейшем стимулировать этот вопрос. Вы зачем сидите и ждете, если знаете, что он поджег?», – спросил врио губернатора.

«Вадим Михайлович, это было вызвано тем, что могут быть судебные обжалования», – пояснил г-н Марфицин. Но этот ответ не удовлетворил главу региона. Г-н Шумков попросил предоставить к 1 октября данные о тех лесопользователях и сельхозпользователях, которые были замечены в палах. В числе содокладчиков должен быть и г-н Саркисов, который сегодня проводит время со школьниками. Также глава региона предложил позвать коллег из МЧС. Он пояснил, что от спасательного ведомства до сих пор нет тех данных, которые должны были быть. «Надо, чтобы они рассказали, как отработали пожарные сезон 2019 года, и по привлечению к ответственности», – заключил глава региона.

Курган, служба информации

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