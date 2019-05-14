Глава Зауралья потребовал наказать виновных в пожарах

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков накануне вечером провел заседание межведомственного оперативного штаба с участием глав муниципальных образований. Темой разговора, в котором также приняли участие и.о. прокурора Курганской области Олег Сидельников и начальник ГУ МЧС по региону Олег Рожков, стала ситуация с пожарами, которые бушевали в области последние недели.

Как отметил Олег Рожков, ситуация находится под контролем, ведется ликвидация разрозненных очагов. Угрозы распространения огня нет. «Всем пилотам подготовить именные благодарственные письма за моей подписью», – отдал распоряжение Вадим Шумков, – Эти люди 10 дней плечом к плечу с нами боролись с пожарами и мы им благодарны».

В ходе заседания штаба было принято решение о снятии режима ЧС в городе Кургане и Белозерском районе, о чем попросили главы муниципалитетов. А вот в Кетовском и Юргамышском районе особое положение будет сохранено до конца недели, отмечают в пресс-службе правительства области. Особое внимание Шумков обратил на работу по выявлению виновных в пожарах. Они, убежден глава региона, должны понести наказание за свои действия.

«Столько пожаров. А где виновные? Я против назначения виноватых. Я против компанейщины. Но я за то, чтобы виновные в пожарах отвечали перед обществом и законом», – отметил врио губернатора.

По данным правоохранителей, в настоящее время по фактам пожаров возбуждено 14 уголовных дел. Однако причастные к пожарам лица известны не во всех случаях. Вадим Шумков дал поручение уже на следующем заседании оперативного штаба заслушать ситуацию по наиболее вопиющим случаям и обсудить принимаемые меры по привлечению людей к ответственности.

Курган, Ольга Злотникова

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