Экс-замгубернатора Зауралья Ванюкова оставили в СИЗО

Курганский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю губернатора области Роману Ванюкову, который обвиняется в серии преступлений коррупционной направленности.

Ванюков пробудет в СИЗО еще два месяца, до 28 мая. Несмотря на то, что бывший высокопоставленный чиновник просил оставить его под домашним арестом, подчеркивая, что скрываться он не собирается, а его маленькой дочери нужен отец, суд меру пресечения менять не стал.

Напомним, Роман Ванюков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и других коррупционных преступлениях. Их он совершал в связке с депутатом Щучанской районной Думы Аваком Бабаяном, который в прошлом месяце стал фигурантом новых уголовных дел.

Курган, Марина Марамыгина

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