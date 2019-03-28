У главного претендента на пост главы Кургана появился неожиданный «конкурент»

Курганцы заявили о том, кого хотят видеть на посту главы города. Горожане устроили собственное голосование за кандидатов в мэры в паблике «О, Курган!» в социальной сети ВКонтакте.

Первое место в «народном» рейтинге занял предприниматель Андрей Пущин. За ним следует действующий руководитель администрации Андрей Потапов. На третьей позиции – единственная в числе претендентов женщина – Наталья Воробьева, о которой ранее писал «Новый День».

Напомним, всего на должность единого главы Кургана претендуют семь человек – директор ООО «Экспертное бюро труда и социальных отношений» Роман Сергеечев, директор ООО «Эко-Технопарк» Сергей Завьялов, депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин, пенсионер МВД Владимир Теняков, глава мэриии города Андрей Потапов, председатель общественной организации инвалидов «Диабетическое общество Курганской области» Наталья Воробьева и генеральный директор ООО «Строймонтаж» Артур Пущин.

Самым вероятным победителем и в думе, и в областном правительстве называют действующего руководителя администрации Андрея Потапова, который сдал документы в самый последний день.

Отметим, что на результаты решения конкурсной комиссии мнение интернет-пользователей влиять не может. 4 апреля комиссия предложит не менее двух кандидатур на пост единого главы Кургана, из которых депутаты гордумы выберут того, кто будет руководить муниципалитетом в ближайшие пять лет. Имя нового главы Кургана огласят 5 апреля.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 28.03.19

Курганских велосипедистов хотят обязать получать права. / Ревнивый зауралец убил жену за поход в гости. / Экс-замгубернатора Зауралья Ванюкова оставили в СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»