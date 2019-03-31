В Зауралье построят несколько новых больниц и поликлиник

Хирургический корпус для областной детской больницы имени Красного Креста, новое здание Курганской областной клинической больницы и детской поликлиники в Заозерном – эти проекты находятся на рассмотрении в Министерстве здравоохранения РФ. Как заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, они должны быть согласованы уже в ближайшее время.

По словам главы региона, тема здравоохранения является одной из самых злободневных. Каждый пятый обратившийся к нему житель жалуется на проблемы в медицине. В ряде случаев нарекания справедливы.

Как ранее писал «Новый День», в ходе «губернаторских» проверок выяснилось, что зауральские больницы пустили на ветер десятки миллионов рублей, которые могли быть направлены на повышение качества оказываемых услуг и зарплат медработников, а также текущий ремонт.

Наряду с проведением ремонтов в больницах и поликлиниках региона, к которым приступят в этом году, правительство Курганской области всерьез займется решением проблемы нехватки медицинских работников. Речь идет о поддержке молодых специалистов, на что ежегодно направляется 102 млн рублей.

«Из них для медицинских работников в сельской местности – 43,5 миллиона. Это стипендия, подъемные, найм жилья, доплаты за счет бюджета, выплаты 1 миллиона врачам, 500 тысяч фельдшерам», – перечислил врио губернатора.

Еще одним долгожданным событием станет строительство онкологического центра. К нему, сообщил Вадим Шумков, приступят в следующем году. Будет проведено переоснащение Курганского областного онкологического диспансера, созданы пять центров амбулаторной онкологической помощи.

Напомним, еще в начале марта в департаменте здравоохранения Курганской области не могли назвать дату начала строительства нового медучреждения этого профиля, заявив, что оно «остается в планах».

Также, сообщил врио губернатора Вадим Шумков, в 2019 году в Курганской области будет дополнительно организовано 10 передвижных медицинских комплексов ФАП, четыре передвижных медицинских комплекса флюорографии и маммографии.

Курган, Марина Марамыгина

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