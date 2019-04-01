МЧС России поделится с Зауральем техникой для тушения пожаров

В Курганскую область поступит 70 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, выведенной из боевых подразделений МЧС России по Курганской области. Такая договоренность достигнута между врио губернатора региона Вадимом Шумковым и Министром РФ по делам ГО и ЧС Евгением Зиничевым.

Как сообщил в ходе совещания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Вадим Шумков, вся техника будет передана для защиты сельских населенных пунктов. Кроме того, для постов муниципальной пожарной охраны глава региона распорядился приобрести около 400 ранцевых огнетушителей.

Помимо этого, глава региона потребовал принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, начиная с 20 апреля и до середины мая. В них включены патрулирование лесов с привлечением казачьих добровольных дружин, дежурство сотрудников ГИБДД в местах съездов с региональных трасс к местам массового отдыха в лесных массивах.

Мэрам муниципалитетов дано поручение совместно с участковыми и главами сельсоветов провести подворовые обходы и напомнить жителям о правилах противопожарной безопасности и ответственности за их несоблюдение. Кроме того, сообщают в пресс-службе правительства области, Шумков потребовал проинформировать арендаторов охотугодий и лесов о том, что в случае невыполнения обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на арендуемых территориях, договоры с ними могут быть расторгнуты.

Курган, Марина Марамыгина

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