Курганские фермеры мешали зерно с голубиным пометом

Грубейшие нарушения выявили сотрудники управления Россельхознадзора на одном из агропредприятий в Шумихе. Работники компании хранили зерно вперемешку с птичьим пометом. Отходы лежали прямо на полу в зернохранилище и на транспортере, по которому поступает зерно. А по самому помещению свободно летали голуби.

В Россельхознадзоре категорически отказались сообщить название фирмы-нарушителя. Там лишь уточнили, что на руководителя предприятия и само юридическое лицо были составлены протоколы. Кроме того, директору предписано прибрать в зернохранилище и выгнать оттуда птиц.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 01.04.19

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