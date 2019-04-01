В Курган поступила техника для уборки снега

Парк дорожной техники Кургана пополнился семнадцатью новыми уборочными машинами. Техника была приобретена по контракту департамента развития городского хозяйства с АО «Сбербанк Лизинг».

По информации пресс-службы областного правительства, сумма контракта составила 93,3 млн рублей. На эти средства приобретены 4 МКСМ, 3 современные подметально-уборочные машины, 6 автогрейдеров, 3 снегопогрузчика и фронтальный одноковшовый погрузчик.

Некоторые машины произведены местными предприятиями. «Самое главное, что эта техника будет работать на благоустройство нашего любимого города. Вы знаете, что сегодня повышаются требования областной и городской власти к уборке и содержанию дорог, дворовых территорий. Это позволит и управляющим компаниям меньше ссылаться на нехватку техники, они смогут обращаться за ее предоставлением к муниципалитету», – сказал врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Он напомнил, что для управкомпаний техника будет предоставляться на условиях аренды. Кроме того, отметил глава региона, в ближайшие месяцы планируется закупить еще 12 единиц техники.

Курган, Марина Марамыгина

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