В Зауралье построят ледовую арену, бассейны и спортплощадки

В Курганской области на развитие спорта направят 280 млн рублей. Накануне врио губернатора Вадим Шумков презентовал чиновникам и общественникам карту строительства спортивных объектов в регионе. Цель – вовлечь в занятия физкультурой не менее половины жителей области.

«Президент поставил перед нами цель – обеспечить систематическими занятиями спортом к 2024 году не менее 55% нашего населения. Нам необходимо кратно увеличить доступ населения к имеющимся спортивным объектам, а также к тем объектам, которые мы с вами будем строить в ближайшее время. Речь идет и о площадках и спортивных залах общеобразовательных учреждений», – подчеркнул Вадим Шумков. Он заявил, что в свободное от учебных занятий время площадки не должны простаивать, к ним необходимо обеспечить свободный доступ населения.

По поручению врио губернатора в регионе сформирован проект концепции строительства спортивных объектов на 2019 год. В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» из бюджета области и федерального центра на эти цели направят 279,4 миллионов рублей.

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, новые физкультурно-оздоровительные комплексы будут построены в городе Петухово и рабочем поселке Мишкино. В Кургане запланировано строительство бассейна, футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, плоскостных спортивных объектов в парке «Молодежный» и здания лыжной базы в поселке Увал, обустройство новых спортплощадок и установка двух хоккейных коробок.

Также хоккейные коробки появятся в Альменевском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, городе Шадринске. В последнем за счет инвестора также построят ледовую арену. В городах и районах области обустроят новые спортивные площадки и оснастят оборудованием спортплощадки муниципальных центров тестирования ГТО.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 01.04.19

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