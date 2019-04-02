Курганские промышленники внесут предложения по развитию региона

В Кургане стартовал цикл «Круглых столов», посвященных подготовке комплексной программы развития области. Первый из них посвящен развитию промышленного потенциала Зауралья и проходит под председательством вице-губернатора региона Владислава Кузнецова.

Открывая заседание, Кузнецов отметил, что формат обсуждения был выбран не случайно: во-первых, у самих промышленников накопилось много проблемных вопросов, которые они бы хотели донести до власти. Во-вторых, новая политика врио губернатора, в том числе, нацелена на развитие промышленности, и выработать эффективную стратегию можно только сообща. Кроме того, есть запросы от населения, которые тоже необходимо учитывать при создании программы развития региона.

По словам одного из организаторов серии «Круглых столов», федерального эксперта в области социальных коммуникаций Алексея Чусовитина, ожидания от проведения встреч в таком формате высоки. «Мы надеемся, что будут предложены конкретные и практические меры по преодолению сложившейся ситуации в экономической сфере региона. Задача – внести новые предложения в Стратегию развития, Провести экспертный анализ инициатив и предложений врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова по решению проблем региона. Определить эффективность первых решений новой областной команды. Дать коррекцию и обратную связь выбранного экономического курса», – заявил эксперт.

Он добавил, что во время проведенных в регионе исследований сами жители заявили, что регион промышленно отстает. По мнению депутата Курганской областной Думы, генерального директора АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» Владимира Казакова, нужно начинать с определения курса: «Мы должны понимать, куда двигаться. Нет смысла вспоминать о том, что было вчера, говорить о том, кто был раньше. Это, по крайней мере, некорректно. Нам нужно развиваться по-новому. Об этом нужно говорить. Промышленность, аграрный комплекс и развитие малого и среднего бизнеса – на этом должна базироваться экономика региона, и от этого нужно отталкиваться», – заявил Владимир Казаков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на «круглом столе» присутствуют председатель курганского отделения «Союз машиностроителей России», заместитель исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» Сергей Бочаров, председатель регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров ОАО «Курганприбор» Сергей Муратов, глава АО «Кургандормаш» Михаил Федулов, директор ООО «Технокерамика» Александр Ворожцов, генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев и другие.

Об итогах «круглого стола» «Новый День» сообщит по его завершению. Добавим, что всего для подготовки Стратегии развития Курганской области, в течение апреля-мая запланировано проведение семи «Круглых столов» по ключевым темам с участием ведущих отраслевых экспертов. Кроме промышленного развития региона, эксперты обсудят и выработают решения по развитию в области строительства и ЖКХ, агропромышленного комплекса, образования, социальной политики, здравоохранению и культуре.

Курган, Марина Марамыгина

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